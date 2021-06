Stopparhelten Kjær deler dei første orda sine om hjartestansen til Eriksen

sport

Kjær tok kapteinsansvar då Eriksen brått fall om på banen i EM-opninga mot Finland. Han sørgde for at lagkameraten hadde frie luftvegar, danna ring rundt han og trøysta òg sambuaren til Eriksen.

I ettertid har det lenge vore stille frå Kjær, men no tek han bladet frå munnen i ein kjensleladd uttale på Twitter.

«Det har vore svært spesielle dagar, der fotballen ikkje har vore det viktigaste. Eit sjokk som vil sitje i meg – og i oss alle – for alltid», skriv Kjær og held fram:

«Det einaste som er viktig og betyr noko, er at Christian er OK. Eg er stolt av korleis vi agerte som lag og korleis vi har stått saman i denne vanskelege perioden. Eg er rørt over, og djupt takknemleg for, støtta».

Danmark spelar mot Belgia i EM i kveld. Det blir ein svært spesiell kamp for Kjær og lagkameratane hans.

«Vi går på banen mot Belgia med Christian i hjarta og tankane våre. Det gir oss ein ro som tillét oss å fokusere på fotballen. Vi spelar for Christian, og vi spelar som alltid for heile Danmark. Det er den største motivasjonen vi kan få», skriv kapteinen.

