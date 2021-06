Ukraina braut EM-forbanninga – slo Nord-Makedonia 2–1

sport

Ukrainarane slo Sverige 2–1 då landet EM-debuterte på heimebane i Kiev i 2012. Sidan den gong hadde det vorte seks strake tap for austeuropearane.

Torsdag vart dessutan ei anna EM-forbanning broten for dei gulkledde. Då Andrij Jarmolenko sette ballen i nettet i det 29. minuttet, var det første gong landslaget hadde skåra før pause i ein EM-kamp. Roman Jaremtsjuk dobla leiinga fem minutt etter.

Ezgjan Alioski reduserte på målvaktreturen etter eigen straffemiss, men Ukraina greidde å halde unna for det makedonske presset den siste halvtimen. Ruslan Malinovskji kunne auka til 3-1, men han bomma på straffe fem minutt før full tid.

For Ukraina er no sjansane for avansement gode. Dei skal møte Austerrike i siste kamp måndag. Den kampen kan fort bli ein rein finale om 2.-plassen i gruppa.

For Makedonia er derimot moglegheitene til avansement ikkje meir enn teoretiske. Dei har i tillegg Nederland i siste gruppespelkamp.

