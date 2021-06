Bislett Games får grønt lys etter karanteneunntak

sport

Det stadfestar kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) på ein pressekonferanse om gjenopninga av Noreg.

– Det blir gitt lettar i krav om innreisekarantene for norske idrettsutøvarar som kjem tilbake til Noreg frå konkurransar og konkurranseførebuingar i utlandet, men det blir stilt krav til eigna tilhaldsstad og eit strengt smittevernregime.

– Det same gjeld utanlandske utøvarar som kjem til Noreg for å delta på Bislett Games og i Champions League og Conference League, seier Melby og legg til:

– Det betyr at Bislett Games kan gjennomførast 1. juli som det første internasjonale idrettsarrangementet i Noreg sidan dei strenge innreiserestriksjonane vart sett i verk i slutten av januar.

Kulturminister Abid Raja (V) hadde allereie kunngjort unntaket overfor TV 2 i forkant av framlegginga til regjeringa.

– Det første store internasjonale arrangementet blir Bislett Games. Dei får ja. Det betyr at deltakarar frå utlandet kan komme til Noreg og delta, seier Raja.

Endringa var ein føresetnad for at Bislett Games kunne gå som planlagt om snautt to veker. Ho gjer det òg mogleg for Bodø/Glimt å ta imot Legia Warszawa i meisterligakvalifiseringa utan karantenetrøbbel for dei polske gjestene. Heimekampen blir spelt 6. eller 7. juli.

Frå søndag blir det òg opna for maksimalt 5000 tilskodarar på utandørsarenaer. Kravet er at normal kapasitet ikkje overstig 50 prosent, og det må vere bruk av tilgangstesting eller koronasertifikat.

(©NPK)