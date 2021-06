Bjørgen tek over etter Northug i TV 2s «Landskampen»

sport

Petter Northug var programleiar saman med Gunde Svan førre sesong. Svan held fram som programleiaren til svenskane når programmet blir sendt til hausten, medan Bjørgen kjem inn som norsk programleiar.

I Landskampen møter norske og svenske idrettsheltar kvarandre og kjempar om sigeren i knalltøffe øvingar. Etter to sesongar er det 1-1. Noreg med Northug på laget vann for to år sidan, medan Noreg med Bjørgen på laget tapte i fjor.

Bjørgen er spent og klar for utfordringa. Opptaka til det neste programmet skal spelast inn på Oscarsborg festning utanfor Drøbak i sommar.

– For meg er dette ei ny rolle på ein ny arena, og i tillegg til at eg gler meg stort, så kjenner eg så klart på sommarfuglar i magen. Men det tenkjer eg er ein god ting, og som gjer at ein blir ekstra skjerpa og fokusert. Akkurat som i idretten gjeld det òg i denne rolla å vere «på» og levere der og då, seier Bjørgen.

I fjor var det Bjørgen, Ingrid Landmark Tandrevold, Martin Johnsrud Sundby og Tarjei Bø som møtte Frida Karlsson, Anna Jönsson Haag, Emil Jönsson og Teodor Peterson på Gaustablikk.

I første sesong, som vart innspelt på Rhodos, var det Therese Johaug, Tiril Eckhoff, Petter Northug og Emil Iversen som var i duell mot Charlotte Kalla, Hanna Öberg, Sebastian Samuelsson og Calle Halfvarsson.

