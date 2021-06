Breiddeidretten får trene som normalt

sport

Det vart klart då regjeringa fredag presenterte ei vidare gjenopning av Noreg. Prosessen har komme til tredje trinn av i alt fire.

Breiddeidretten for utøvarar over 20 år har lege brakk sidan koronapandemien ramma landet i mars i fjor. I heile denne perioden har dei ikkje fått trene som normalt.

Først no får breidda endeleg unntak frå tilrådinga om 1 meter avstand. Toppfotballen har allereie hatt det i eitt år. Dei nye tilrådingane gjeld umiddelbart.

– Vi opnar for breiddeidretten. Dette gjeld fotball og alle andre typar breiddeidrett. Det betyr at det norske folket no kan trene både utandørs og innandørs, seier kulturminister Abid Raja (V) til TV 2.

Går lenger

Oppmjukinga går lenger enn varsla på førehand. I den opphavlege trinnmodellen gjaldt lettane berre utandørs, men fredag fekk innandørsidretten likevel ei etterlengta opning.

– Dette er litt meir enn det vi eigentleg foreslo på trinn tre, men vi meiner situasjonen gjer det mogleg, sa statsminister Erna Solberg (H).

Innandørs kan det samlast 30 personar i same gruppe, medan talet er 40 utandørs. Fleire grupper kan samlast på same areal så lenge dei blir haldne skilt.

I tillegg er det opna for kampar og konkurransar innanfor same region/krins. Kampar for vaksne breiddeutøvarar låg i utgangspunktet inne i fjerde og siste trinn i gjenopningsplanen.

Barn og unge har ei stund fått lov til å konkurrere. No blir det òg opna for konkurransar og arrangement på tvers av kommunegrensene.

Fleire tilskodarar

Også toppidretten fekk gode nyheiter. Der får alt seriespel starte opp igjen både utan- og innandørs. Noreg kan òg igjen arrangere internasjonale idrettsarrangement no som det blir mogleg å gi ei avgrensa gruppe toppidrettsutøvarar frå utlandet unntak frå karantenereglane.

I tillegg blir det opna for vesentleg fleire tilskodarar. På fast tilviste plassar kan inntil 5000 publikummarar frå søndag sleppe inn på ein utandørsarena ved bruk av tilgangstest eller koronasertifikat. Normal kapasitet skal ikkje overstige 50 prosent.

Utan testing og sertifikat vil det maksimalt vere lov med 2000 tilskodarar utandørs. Fleire eliteserieklubbar i fotball har signalisert at dei i første omgang vil halde seg til denne grensa.

