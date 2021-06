sport

Dermed går det mot ei etterlengta opning etter 15 månaders venting for alle dei vaksne i breiddeidretten.

I Helsedirektoratets tilråding heiter det at «voksne kan få unntak fra 1-metersregelen der det er nødvendig for utøvelse av aktiviteten ved organisert aktivitet utendørs og innendørs for voksne på trinn 3».

Det blir òg lagt opp til at vaksne i breiddeidretten kan gjennomføre kampar innanfor regionen eller krinsen sin.

(©NPK)