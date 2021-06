Hovland fekk det tøft på opningsrunden i US Open

sport

Allereie etter første dag er Hovland sju slag bak teten. Han måtte ty til 74 slag mot leiarduoen Russell Henley (USA) og Louis Oosthuizens (Sør-Afrika) 67.

Starten på Torrey Pines-banen vart utsett i halvannan time på grunn av morgontåke. Den skaper ofte problem om sommaren sør i California.

Etter par på opningsholet fekk Hovland den første birdien på 2. hol, men det vart dagens einaste for nordmannen. Han gjekk i ball med engelskmennene Tyrrell Hatton og Matt Fitzpatrick.

Trøblete

Hovland fekk dagens første bogey på 8. hol. På det vanskelegaste holet på banen, det tolvte, måtte den norske 23-åringen tole ein ny bogey.

Problema heldt fram på det relativt lette 13. holet. Etter eit godt utslag hamna han i sandbunkeren og rauk på ein ny bogey.

Dagens fjerde bogey kom på det korte 16. holet.

Nummer to i januar

US Open blir avvikla for første gong på 13 år på Torrey Pines-banen i La Jolla utanfor San Diego. Hovland hamna på delt 2.-plassen bak Patrick Reid under ei PGA-turnering på same bane i januar.

Banen med dei tronge og harde fairwayane skal visstnok eigentleg passe spelestilen til nordmannen veldig bra. No trefte han ikkje særleg bra med utslaga på opningsrunden sin.

Han startar frå det 10. holet på 2. runde fredag, men han spelar då på ettermiddagen lokal tid.

Hovland held femteplassen samanlagd på PGA-touren etter resultata i turneringa i år.

