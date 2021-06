Kroatias EM-håp lever etter 1–1 mot Tsjekkia

sport

Etter ein dryg halvtime gjekk Tsjekkias stjerneangripar Patrik Schick i bakken etter å ha fått ein olboge i ansiktet frå Kroatia-forsvarar Dejan Lovren.

Situasjonen vart sett på av VAR, der dei konstaterte med at Zenit-spelaren var i overkant aktiv med armen, og Tsjekkia fekk straffespark.

Schick, som allereie har skåra to mål i meisterskapen, tok straffa sjølv og sende Tsjekkia i leiinga. Dermed står han med tre mål etter to kampar.

Like etter kvilen fann ei fin pasning frå Andrej Kramaric foten til Inter-spelar Ivan Perisic. Den nybakte Serie A-meisteren lét seg ikkje be to gonger då Tsjekkia-back Vladimír Coufal sklei, og han hamra ballen i mål frå hjørnet av sekstenmeteren.

Dermed står Tsjekkia med fire poeng, medan Kroatia har eitt. Kroatia er avhengige av at England slår Tsjekkia i siste kamp for at håpet om avansement skal vere aktuelt. Dei må sjølv gjere jobben mot Skottland.

Kroatia kan òg gå vidare som trear med fire poeng om dei vinn mot Skottland.

