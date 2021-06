Lag slår seg saman: Sundby satsar stort på Ski Classics

sport

Satsinga skjer etter samanslåinga mellom Team Koteng og Team Eidissen/BN Bank. Det nye laget vil gå under namnet Team Koteng/Eidissen, og det vil i tillegg til Sundby bestå av Niklas Dyrhaug, Chris Jespersen, Torleif Syrstad og Astrid Øyre Slind.

– Etter mange år på landslag og i verdscupen triggar det meg veldig å gå 100 prosent inn for langløp. Eg fekk mykje igjen personleg for å køyre på eiga hand saman med Niklas i Team Eidissen/BN Bank og byggjer vidare på dette no, seier Sundby i ei pressemelding og held fram:

– Ski Classics blir ei litt ny verd for min del. Det gir motivasjon og lyst til å gjere det som må til for å prestere. Eg føler vi har funne ei optimal løysing og trur alt ligg til rette for at både eg og laget kan prestere som vi vil til sesongen.

Sundby og co. har som mål å ta trona som det beste langløpslaget i verda. Laget vil ha base i Trondheim, men skal òg kome saman i Oslo.

Ski Classics har mellom anna klassikarar som Vasaloppet, Marcialonga og Birkebeinerrennet på programmet.

(©NPK)