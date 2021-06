RBKs Markus Henriksen ute med skade i tre–fire månader: – Eg er knust

sport

Rosenborg-lege Reidar Due seier til nettstaden til klubben at Henriksen har skadd det same leddbandet i høgrekneet som han skadde for ein månad sidan.

– Men skaden er lokalisert ein annan stad enn den førre, forklarer Due.

Henriksen må bruke ei skjene i seks–åtte veker og skal følgjast opp av ein spesialist i ortopedi. Han tek beskjeden om den nye skaden svært tungt.

– Eg er knust. Det var ein veldig tung beskjed å få. Men eg skal prøve å bidra med det eg kan i garderoben og på sidelinja, seier 28-åringen.

– No skal eg følgje planen eg får nøye og sørgje for at eg er tilbake på banen så fort som mogleg, legg han til.

(©NPK)