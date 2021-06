sport

Det franske laget har lagt ut ein video på Twitter der dei presenterer dei åtte ryttarane dei sender til Tour de France. Boasson Hagen er ein av dei.

34-åringen har tre etappesigrar i prestisjerittet. Han vann to etappar i 2011 og éin i 2017.

Også Amund Grøndahl Jansen er klar for touren i sommar. Han er med i BikeExchange-troppen. Det er lite truleg at Alexander Kristoff deltek for UAE-laget.

