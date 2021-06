Chilwell og Mount blir isolerte frå Englands EM-tropp

sport

Det opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) på Twitter. Meldinga inneheld ingen avklaringar med omsyn til om Chelsea-duoen kan spele kampen på tysdag mot Tsjekkia.

På ein pressekonferanse opplyser landslagssjef Gareth Southgate at det er uvisst om Mount og Chilwell er aktuelle for møtet med tsjekkarane. Han opplyser vidare at det går føre seg samtalar som vil avklare situasjonen.

Midtbanemann Mount har spelt alle minutta for England til no i meisterskapen, medan Chilwell så langt ikkje har vore på banen.

FA seier dei to har gått i isolasjon etter konsultasjon med engelske helsestyresmakter. Heile den engelske troppen tok virustestar måndag ettermiddag, og alle kom tilbake negative.

– Vi vil halde fram med å følgje alle koronaprotokollane og testregimet til Uefa, samtidig som vi held fram med å ha tett kontakt med engelske helsestyresmakter, opplyser FA vidare i meldinga si.

Chelsea-spelar Billy Gilmour og Skottland spelte 0–0 mot England fredag. Etter kampen skal klubbkameratane ha klemt kvarandre og prata saman. 20 år gamle Gilmour vart kåra til banens beste.

Tidlegare måndag kom meldinga om at Gilmour hadde testa positivt for korona. Det gjer han uaktuell til kampen mot Kroatia. Chelsea-spelaren må i tråd med britiske reglar gå i sjølvisolasjon i ti dagar.

Skottane må vinne for å kunne ta seg til åttedelsfinale.

Skottland hadde òg koronasmitte i leiren før EM. John Fleck testa positivt då laget var på treningsleir i Spania i oppkøyringa.

