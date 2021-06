Idretten får full momskompensasjon for anleggsbygging

sport

– Eg er glad for at vi i år kan utbetale full momskompensasjon til alle dei 532 godkjende søknadene om kompensasjon for utgifter til meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, seier kulturminister Abid Raja (V) i ei pressemelding.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har ansvaret for utbetalinga. I alt skal 292,7 millionar kroner tildelast idretten.

– Dette er ei god ordning for idrettslag som tek på seg ansvar og risiko når dei byggjer eigne idrettsanlegg. Spesielt i krevjande tider som vi har no, der mange idrettslag har anstrengt økonomi, er det viktig at staten stiller opp og bidreg med ordningar som gir føreseielege rammevilkår, seier Raja.

