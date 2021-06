Motivert Bjørgen klar for ny sesong – skal hjelpe «folket»

sport

– Etter at eg la opp, hadde eg nokre år eg sleit med motivasjonen. Då skjønte eg kor viktig det var å ha eit mål, seier Bjørgen til NTB.

Etter nesten tre år borte frå konkurranse gjorde Bjørgen comeback med 2.-plass i Vasaloppet i mars. Kommande vinter blir det fleire skirenn.

– Eg har eit betre utgangspunkt no enn i fjor, men eg synest det er spennande å sjå kva eg får til med det eg kan leggje ned av trening, og då trenar eg veldig spesifikt. Eg kjenner at når eg har sett meg eit mål, må eg ut å gjere jobben, men eg har eit familieliv og litt andre aktivitetar, seier ho.

Saman med Martin Johnsrud Sundby skal ho fronte eit nytt folkehelseprosjekt i samarbeid med Birken-arrangøren og treningslæreselskapet SkiX. Der skal dei hjelpe vanlege mosjonistar til å finne motivasjonen og til å nå måla sine.

Energi

Til liks med Bjørgen skal òg Sundby til vinteren konkurrere i Birken og fleire andre av dei store turrenna. Dei håpar å få med seg flest mogleg.

– Vi vil hjelpe alle, uavhengig av om målet er å bruke Birkebeinerrennet som ein motivasjon for å komme i gang med trening, eller for å setje nye rekordar, seier Bjørgen.

Trønderen fortel at ho deltek i prosjektet fordi ho sjølv veit korleis det er å vere aktiv og i god fysisk form, og kva fordelar det gir.

– Eg kjenner at eg får meir energi i kvardagen når eg er i aktivitet, ikkje minst når eg skal følgje opp to aktive gutar.

Krevjande år

Samtidig som mange har bevega seg ut i skog og mark gjennom pandemien, har fråfallet i den organiserte idretten vore stor.

– Det er klart at det har vore eit krevjande år, særleg for barn og ungdom. Kanskje er motivasjonen vorte borte. Så får vi håpe at det blir ei endring når ting normaliserer seg, og at dei har vore aktive ute saman med familie og andre. Nokon har nok mista det dei treng for å vere i aktivitet, seier Bjørgen og held fram:

– Samtidig har eg aldri opplevd så mange folk i marka. Det har vore kjensle av turrenn kvar helg. Folk har kjøpt seg ski etter fleire år utan å ha gått på ski.

