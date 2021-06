Oliver Solberg gir fetteren milliongåve for å køyre Rally-EM

sport

Pengegåva er ein premie Oliver Solberg fekk ved å ta gull i rally-EM for juniorar i 2020. Summen på ein million kroner måtte han bruke på vidare rallysatsing nettopp i EM, melder VG.

– No køyrer eg VM og får ikkje brukt desse pengane. I staden for at pengane skulle bli borte, ville eg gjerne halde dei i familien. Eurosport, som står bak dette, sa ja. Og som eg sa til dei: Det står «O. Solberg», så dermed er det ingen forskjell, seier Petter Solbergs son til avisa.

Oscar Solberg, som er son av Petter Solbergs storebror Henning, er stornøgd med gåva frå fetteren.

– Eg er takksam. Det var nesten så tårene kom, seier han.

Oscar Solberg rakk ikkje det første løpet i EM, som starta i Polen fredag, men han stiller til start når EM held fram i Latvia frå 1. til 3. juli.

