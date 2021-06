Poenglause Danmark med flest avslutningar i EM

sport

Statistikk frå Uefa viser at Danmark har hatt 45 avslutningar på dei to første kampane mot Finland og Belgia. Det er flest av alle lag som er med i meisterskapen etter to rundar.

Berre 12 av dei 45 avslutningane har gått på mål. 17 avslutningar har gått utanfor, medan dei siste 16 har vorte blokkerte.

Barcelona-spiss Martin Braithwaite toppar den statistikken med ni avslutningar, men berre éin har komme på mål. Fire har gått utanfor, medan dei fire resterande har gått i blokka.

Italia har hatt nest flest avslutningar med 37. Det er åtte færre enn Danmark. Italia har likevel skåra seks mål, som er flest mål av alle land etter to kampar.

Danmark har skåra eitt mål: Yussuf Poulsen sende danskane tidleg i leiinga mot Belgia, men belgiarane snudde kampen og vann 2–1. Utanom det har det vorte bom, bom og atter bom for Kasper Hjulmand og co., som har måtta klare seg utan si største stjerne Christian Eriksen.

29-åringen fekk hjartestans og fall om på banen i opningskampen mot Finland. Han har fått operert inn ein hjartestartar og er utskriven frå Rigshospitalet i Danmarks hovudstad.

Danskane møter Russland i Parken måndag og må vinne den kampen for å ha moglegheit til å ta seg vidare. Etter to kampar leier Belgia gruppe B med seks poeng, medan både Russland og Finland har tre.

(©NPK)