Ruud vann første kamp på Mallorca

Dette var berre den tredje kampen til Ruud på gras i karrieren. I 2018 rauk han ut for Antoine Hoang i kvalifiseringa til Wimbledon, medan det året etter vart tap for John Isner i første runde. Ruud er best på grus.

I steikjande varme klarte han måndag endeleg å vinne på gras. Det gjorde han i ein kamp som varte i litt over ein time og 39 minutt. Neste runde skal Ruud opp mot vinnaren av Tennys Sandgren og Jaume Munar.

– Eg føler meg bra. Det er første gong eg vinn på gras, så eg er veldig glad. Eg spelar ikkje mykje gras. Kvar gong eg kan vinne på det underlaget, er det veldig stort, sa Ruud etter sigeren.

– Eg elskar å spele på Mallorca. Det er ein nydeleg stad, og eg håpar å komme tilbake hit i mange år til.

Dersom Ruud vinn den andre runden, ventar mest sannsynleg eit stormøte mot Daniil Medvedev i kvartfinalen. Russaren er førsteseeda og ranka som nummer to i verda.

Braut seint

I første sett heldt spelarane eigen serve til det stod 5–4 til Ruud. Då viste nordmannen musklar og braut til settsiger.

Deretter opna Ruud neste sett med å bli broten, men han braut umiddelbart tilbake. Simon hadde moglegheit til å bryte Ruud på 4–4 då han leidde 40–30 i gamet, men Ruud heldt hovudet kaldt og vann tre poeng på rad til 5–4.

På 6–5 til Ruud var den norske tennisproffen igjen på hogget. Ruud hadde to matchballar på 40–15. Først skaut han ballen ut av banen til 30-40, før han skaut ballen i nettet til 40–40.

Så banka Simon inn eit serveess og ein knallhard serve. Med det utlikna franskmannen til 6–6. Dermed var det duka for tie-break. Der vann Ruud 7–4.

Jaktar ny kvartfinale

Sidan Ruud tapte for Jiri Vesely i andre runde av Murray River Open i februar, har han nådd minst kvartfinale i alle dei siste seks ATP-turneringane han har spelt. No jaktar han sin sjuande.

Turneringa er ei opplading til Wimbledon, og det gav Ruud òg uttrykk for i sigersintervjuet. Der vart han spurt om han hadde eit mål om å vere topp ti i verda etter gras-sesongen.

– Wimbledon er jo den største grasturneringa. Dette er ei fin opplading, men eg græt ikkje om eg ikkje er topp ti i verda etter gras-sesongen. Men det er eit mål for meg, sjølvsagt.

For Simon var tapet hans niande på rad. Han har tidlegare spelt kvartfinale i Wimbledon. Det skjedde i 2015.

