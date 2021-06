Supporterleiar etter boikott-nei: – Vil vere på NFF som ei igle

sport

Søndag vart det klart at norsk fotball ikkje boikottar ei eventuell deltaking i Qatar-VM. På tinget vart Norges Fotballforbund forplikta til å leggje press på Qatar gjennom dialog og strengare krav. Avstemminga viste 368–121 i favør boikottmotstandarar.

Nestleiar Espen Viken i Norsk Supporterallianse er tydeleg på at dei kjem til å følgje opp forpliktingane til NFF i tida fram mot meisterskapen på tampen av 2022.

– Vi kjem til å vere på NFF som ei igle. NFF har teke på seg ei stor rolle no, og ein av våre viktigaste oppgåver blir å følgje opp at dette blir overhalde, seier Viken til NTB.

Ein skuffa supporterallianse er klar på at han framleis vil vidareføre debatten rundt den omstridde fotballmeisterskapen. Viken, som også er styreleiar i Kjernen (supporterklubben til Rosenborg), er kryptisk til korleis dei vil kaste lys over saka vidare, men erkjenner at det kan komme ulike markeringar.

– Det vil overraske meg om det ikkje blir nokon markeringar, seier han.

Norges Fotballforbund har forplikta seg til ei rekkje tiltak med mål om betre kår for gjestearbeidarar og menneskerettar i Qatar. NFF må mellom anna kritisere Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) offentleg.

Fotballtinget vedtok vidare at forbundet må søkje støtte blant nordiske og europeiske land i arbeidet opp mot Fifa og Qatar.

