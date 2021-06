Avklaring rundt OL-deltakinga til Bystrøm dryger

sport

Bystrøm velta stygt under landevegsrittet i NM søndag og fekk eit ublidt møte med ein stolpe. Etterpå fekk han påvist brot i seks tverrtaggar i ryggen.

I utgangspunktet skulle rogalendingen ha sykla OL-rittet i Tokyo for Noreg, men no ser det mindre sannsynleg ut. Måndag signaliserte sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, overfor NTB at ei avgjerd kunne bli teken seinare same dag.

Tysdag opplyser likevel Falk at avgjerda dryger.

– Eg snakka med Stein Ørn (lege) i går, og han hadde ikkje fått røntgenbileta. Vi får vente og sjå, men det ser litt mørkt ut, seier sportssjefen til NTB om Bystrøms OL-sjansar.

Han har samtidig ikkje heilt lukka døra.

– Ein må tenkje alternativ, men samtidig kan vi ikkje gi opp så lett, seier Falk.

Syklistane som skal delta i Tokyo-leikane reiser etter planen på precamp 9. juli. Ved sida av Bystrøm utgjer Tobias Foss, Andreas Leknessund og Markus Hoelgaard det norske laget. Foss dokumenterte kjempeform ved å vinne gull på både tempoen og fellesstarten i NM førre veke.

(©NPK)