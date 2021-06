Grønt lys for bortesupporterar i toppfotballen

sport

Det stadfestar administrerande direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, til VG tysdag.

Klubbane i toppfotballen kunne i førre serierunde sleppe inn fleire tilskodarar enn på svært lenge på kampane sine. Det har samanheng med at norske styresmakter nyleg gjekk til trinn tre i opningsplanen sin.

Førebels har det likevel ikkje vore gitt klarsignal for å ta imot tilreisande fans. Den moglegheita er no på plass.

Kor mange tilreisande supporterar som får komme på tribunane, vil vere ulikt frå klubb til klubb. Enkelte klubbar har selt så mange sesongkort at dei vil prioritere å bruke kapasiteten på desse, skriv VG.

– Om ein har selt vara si, så kan ein jo ikkje selje ho til ein annan før ein er sikker på at vedkommande ikkje kjem. I sommar er jo folk på ferie og liknande og dermed kan det opnast for at bortesupporterar kan kjøpe billettar som ikkje sesongkorteigarane bruker sjølve, seier Leif Øverland til avisa.

Av billettane som blir gjorde tilgjengeleg for sal til dei som ikkje har sesongkort, skal minst fem prosent gå til bortefansen.

