Molde-spelar seld til nederlandsk storklubb

sport

Det stadfestar Molde på nettsidene sine tysdag. Administrerande direktør Ole Erik Stavrum opplyser at det er semje mellom klubbane om ein overgang for Pedersen.

Høgrebacken kom til Molde før 2020-sesongen frå Tromsø og er registrert med to mål for klubben.

Stortalentet har kontrakt med Feyenoord frå 1. juli.

– Marcus er eit fantastisk talent. Han har teke store steg frå han kom til klubben i fjor vinter og no er han klar for nederlandsk fotball. Det er utruleg godt gjort. Overgangen var riktig for alle partar, så eg ser fram til å følgje med han vidare, seier Ole Erik Stavrum.

(©NPK)