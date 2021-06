Over 60.000 på Wembley – WHO bekymra over oppmjukinga i EM-landa

sport

Britiske styresmakter stadfesta tysdag at Wembley vil bli fyllt opp meir enn stadionet har vorte i dei førre EM-kampane med 75 prosent av kapasiteten på stadionet som tek 90.000 menneske.

Dermed vil semifinalane og finalen vere den største samlinga av tilskodarar på eit sportsarrangement i Storbritannia på over 15 månader.

– Finalane ligg an til å bli ein uforgløymeleg augneblink, når vi no skal prøve å hente oss inn igjen etter pandemien, sa kulturminister Oliver Dowden.

Seinare tysdag gjekk WHO ut og ytra bekymringa si.

– WHO er bekymra over lettane i restriksjonar i nokre av vertslanda (...). Nokre av stadiona i turneringa aukar no talet på tillatne tilskodarar på kampar, sa Robb Butler, sjefen ved WHOs Europa-kontor, til nyheitsbyrået AFP.

Ansvarleg

Rykta har svirra om at semifinalane og finalane kunne bli flytta på grunn av den smittsame deltavarianten av koronaviruset som har gjort sitt inntog i England. Uefa stadfesta tysdag at det ikkje er nokon planar om å flytte kampane.

– Uefa, Englands fotballforbund og nasjonale styresmakter jobbar tett saman for å sørgje for at semifinalane og finalen i EM på vellykka vis skal gå på Wembley, og det finst ingen planar om å endre arena for desse kampane, sa ein talsmann for forbundet.

Samtidig gav Tysklands statsminister Angela Merkel tysdag uttrykk for at ho håpar Uefa vil opptre «ansvarleg» med omsyn til å arrangere EM-kampar i England.

– Eg håpar at Uefa vil handtere dette på ein ansvarleg måte, og eg synest ikkje det vil vere lurt om arenaene er fulle, sa ho ifølgje nyheitsbyrået AP.

Italia skeptisk

Måndag meir enn antyda Italias statsminister Mario Draghi at EM-finalen i fotball ikkje bør arrangerast i London som følgje av oppsvinget i virustilfelle den siste tida.

– Eg støttar at finalen ikkje finn stad i eit land der risikoen for smitte openbert er stor, sa han etter eit møte med nettopp Merkel.

Semifinalane skal avviklast 6. og 7. juli, medan finalen blir spelt 11. juli.

