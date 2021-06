Raiders-stjerne står fram som første opne homofile speler i NFL

sport

Kunngjeringa gjorde 28-åringen i ein video publisert på Instagram.

– Eg vil berre bruke ein liten augneblink til å fortelje at eg er homofil, sa Nassib i videoen og understreka samtidig at han ikkje gjer det for å få merksemd, men at han meiner «representasjon og synlegheit er viktig».

– Eg har tenkt på det ei stund, men no føler eg med endeleg komfortabel med å fortelje det. Eg har eit godt liv og den beste familien, venner og jobben nokon kan be om, sa han vidare.

Det er ikkje mange spelarar i dei fem store proffligaene i Nord-Amerika (NFL, NBA, MLB, NHL og MLS) som har stått fram som ope homofile. I 2018 fortalde Collin Martin, midtbanespelar på MLS-laget Minnesota United, at han var homofil.

– Eg føler at det er veldig viktig med nærvær og synlegheit. Ein vakker dag håpar eg at ein ikkje treng «å komme ut av skåpet», men fram til då kjem eg til å gjere mitt beste for å fremje ein kultur som er open og aksepterande, seier han vidare.

Nassib opplyste at han vil gi rundt 840.000 kroner (100.000 dollar) til organisasjonen Trevor-prosjektet som jobbar med å førebyggje sjølvmord blant unge LHBT-personar i USA.

– Det gjer meg så utruleg trist at LHBT-unge har ein høgare sjølvmordsrisiko. Eg føler eit enormt ansvar for å hjelpe på dei måtane eg kan, skriv han.

(©NPK)