Sun Yang stengt ute i fire år – OL-draumen knust

Sun blir straffa for brot på antidopingreglementet. Han vart opphavleg utestengde i åtte år, men kinesaren fekk i fjor medhald i sveitsisk høgsterett, som kjende utestenginga ugyldig og sende saka tilbake til Den internasjonale valdgiftsretten (CAS).

Den nye behandlinga enda med ei utestenging på 51 månader, med verknad frå 28. februar i fjor.

Bakgrunnen for straffa er at Sun saboterte eit forsøk på å dopingteste han i 2018. Først nekta han å ta prøve. Då dopingjegerane omsider greidde å innhente prøva, vart prøveglaset øydelagt av ein person i støtteapparatet hans.

Sun har forsvart seg med at dopingjegerane ikkje legitimerte seg og at han tvilte på at dei var det dei gav seg ut for.

Sun har tidlegare sona tre månaders utestenging for eit anna brot på antidopingreglementet.

Sun vart i 2012 første kinesiske mann med OL-gull i symjing. Han er òg den første mannlege symjaren med OL- og VM-gull på alle fridistansar frå 200 til 1500 meter. Til saman har han tre OL- og 11 VM-gull. Han er ei superstjerne i heimlandet.

