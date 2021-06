Uefa avviser planar om flytting av EM-finalen – Merkel maner til å vere ansvarlege

sport

Den engelske landskamparenaen skal etter planen vere arrangør for fem av utslagskampane i meisterskapen. Uefa har samtidig stadfesta at det finst alternative planar dersom tilreisande supporterar blir tvinga til ti dagars karantene i tråd med britiske koronaprotokollar.

Den smittsame Delta-varianten av koronaviruset har for alvor gjort sitt inntog i det britiske samfunnet den siste tida. Det har ført til eit hopp i talet på smittetilfelle. Regjeringa har allereie utsett planane om gjenopning.

Måndag vart det registrert over 10.000 nye smitta.

Tysdag opplyser Uefa at det ikkje finst nokon planar om å flytte finalekampane i EM bort frå Wembley, sjølv om det har komme rapportar om at Budapest kan vere aktuell som ny vertsby.

– Uefa, Det engelske fotballforbundet og engelske styresmakter jobbar tett saman for å sørgje for at semifinalane og finalen i EM på vellykka vis skal gå på Wembley, og det finst ingen planar om å endre arena for desse kampane, sa ein talsmann for forbundet.

Samtidig gav Tysklands forbundskanslar Angela Merkel tysdag uttrykk for at ho håpar Uefa vil opptre «ansvarleg» med omsyn til å arrangere EM-kampar i England.

– Eg håpar at Uefa vil handtere dette på ein ansvarleg måte, og eg synest ikkje det vil vere lurt om arenaene er fulle, sa ho ifølgje nyheitsbyrået AP.

Måndag meir enn antyda Italias statsminister Mario Draghi at EM-finalen i fotball ikkje bør arrangerast i London som følgje av oppsvinget i virustilfelle den siste tida.

– Eg støttar at finalen ikkje finn stad i eit land der risikoen for smitte openbert er stor, sa han etter eit møte med nettopp Merkel.

Semifinalane skal gå 6. og 7. juli, medan finalen går 11. juli.

