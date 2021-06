Avis: Nederlandsk sykkelstjerne fekk hovudskadar i påkøyring

sport

Det er avisa Tubantia som melder om ulykka den tidlegare lagkameraten til Alexander Kristoff var involvert i tysdag. kona til 30-åringen stadfestar episoden.

30-årige Lammertink skal ha vore ute saman med kona si og to barn for å kjøpe is då ulykka skjedde. Tubantia skriv at Lammertink skulle tilbake for å hente den siste isen han hadde kjøpt til familien, då han vart treft av ein skuter.

Ambulansepersonell skal ha utført førstehjelp på proffsyklisten etter hendinga. Deretter vart han frakta til sjukehuset, der han vart operert natt til onsdag for hovudskadar.

Ifølgje Tubantia skal tilstanden til 30-åringen ha vore stabil sidan onsdag morgon, og han blir sagt å vere utanfor fare.

Lammertink skal i forkant av ulykka på tysdag ha fått beskjed om at han ikkje fekk plass i Tour de France-troppen til arbeidsgivaren sin, Intermarché-Wanty-Gobert. Der er han er lagkamerat med norske Odd Christian Eiking.

For nokre år tilbake var nederlendaren lagkamerat med Alexander Kristoff i Team Katusha.

