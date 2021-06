LHBT-utøvarane Nassib og Yokoyama blir rosa av Biden

sport

Fotballspelaren Yokoyama, som laurdag stod fram som transperson og Nassib, som tysdag vart den første aktive NFL-spelaren til å stå fram som homofil, vart begge heidra då Biden tvitra natt til onsdag.

– Til Carl Nassib og Kumi Yokoyama: Eg er så stolt av motet dykkar. På grunn av dykk ser tallause barn rundt om i verda på seg sjølve i eit nytt lys i dag, tvitra Biden.

Yokoyama spelar til dagleg i den amerikanske ligaen NWSL og stod fram som transperson i ein video publisert laurdag på YouTube-kontoen til tidlegare lagkamerat Yuki Nagasato.

– I framtida har eg lyst til å slutte å spele fotball og leve som mann, fortalde Yokoyama i videoen.

Tre dagar seinare la Nassib ut ein video på Instagram der NFL-spelaren stod fram som homofil.

– Eg vil berre bruke ein liten augneblink til å fortelje at eg er homofil, sa Nassib i videoen og understreka samtidig at han ikkje gjer det for å få merksemd, men at han meiner «representasjon og synlegheit er viktig».

(©NPK)