Medium: Messi nær ny avtale med Barcelona

Det står berre att ei veke av kontrakten til Messi, som går ut 30. juni, men ifølgje Cope skal argentinaren ha fortalt Barcelona at han kjem til å godta ei kontraktsforlenging på to år.

Den spanske radiokanalen hevdar at avtalen kan bli annonsert allereie torsdag, når argentinaren fyller 34 år.

Representantane til Messi skal ha kontakta klubbpresident Joan Laporta om at han kjem til å godkjenne forlenging av kontrakten. Laporta sa førre veke at han var sikker på at Messi kom til å bli.

– Han vil bli verande. Eg tenkjer ikkje på eit nei frå Messi. Men dette er ikkje enkelt. Vi gjer kva vi kan, sa klubbtoppen til nettstaden til klubben 16. juni.

Den anerkjende journalisten Fabrizio Romano meiner òg at ein avtale skal vere nært forståande. Overgangsguruen tvitra tysdag kveld at det «berre var eit spørsmål om tid» før Messi signerer ein ny toårskontrakt med Barcelona.

Messi er for tida med det argentinske landslaget og speler i Copa America.

