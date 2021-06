Moberg på åttandeplass i Belgia

sport

Den norske ryttaren plukkar med seg to UCI-poeng for plasseringa. Nederlendaren Lorena Wiebes vann etappen føre belgiske Jolien D'Hoore, som tok over den gule leiartrøya.

Moberg deltek i rittet for det norske landslaget. Ho kneip åttandeplassen så vidt føre Susanne Andersen, som deltek for DSM. Andersen er lagvenninne med etappevinnar Wiebes.

Også Birgitte Andersen Nilssen (21), Anne Dorthe Ysland (31), Ingvild Gåskjenn (33) og Mie Bjørndal Ottestad (56) kom i mål saman med hovudfeltet etter etappen frå Blankenberge til Brugge.

Best plassert av dei norske i samandraget er Ysland, på 16.-plass etter god sykling på tempoprologen på tysdag. Totalt er det ni norske deltakarar i rittet, som blir avslutta fredag.

(©NPK)