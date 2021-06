NFF protesterer til Uefa: Ber om at kampar ikkje blir flytta til Ungarn

sport

Samtidig med Uefas kontroversielle avgjerd om å seie nei til å lyse opp EM-arenaen i München i fargane til regnbogen under kampen mellom Tyskland og Ungarn, har det vorte diskutert om semifinale og finale skal flyttast frå London til Budapest i Ungarn.

Det krev NFF at Uefa ikkje gjer. I brevet som vart sendt frå NFF til Uefa onsdag, blir det protestert mot at Det europeiske forbundet sa nei til å lyse opp arenaen i München.

– Vi gir òg uttrykk for at vi ikkje håpar finalerundane blir flytta til Ungarn, med det bakteppet denne saka har skapt, seier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til NTB.

– Kjernen i brevet er at vi oppmodar Uefa til å godta at stadion blir lyst opp. Vi er heilt usamd i at dette er eit politisk spørsmål. Vi tenkjer det er eit spørsmål om verdiar og respekt.

Han seier at NFF framleis har eit håp om at Uefa snur. Det verkar ikkje slik viss ein skal tolke Uefa-president Aleksander Ceferins uttale til Die Welt om at Uefa ikkje kan la seg bruke i ei politisk og populistisk markering.

– Uefas reaksjon verkar litt nervøs og unødvendig, seier Bjerketvedt.

Respekt

NFF-direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen forklarer bakgrunnen for brevet forbundet sender til Uefa-toppane slik:

– Ein av verdiane til Uefa er respekt. Fotball er for alle, og det inneber at ein skal kunne elske kven ein vil, ein må kunne markere for grunnleggjande rettar, seier Anderssen til NTB.

NFF har så langt ikkje offentleggjort brevet.

– NFF har retta seg til Uefa-presidenten og gitt beskjed om at ein er usamd i denne avgjerda og at dette er ein av grunnverdiane i fotballen og at vi heilt klart meiner at Uefa burde tillate dette, seier elitedirektør Lise Klaveness til TV 2.

– Integreringsarena

Tysdag stansa Uefa planen til tyske styresmakter om å markere og fokusere på rettane til LHBT-personar. Uefa-president Aleksander Ceferin seier til Die Welt at forbundet ikkje kan la seg bruke i ei populistisk og politisk markering.

Fotballpresident Svendsen meiner Uefas nekt er i strid med eitt av dei viktigaste prinsippa i fotballen.

– Fotballen er kanskje den viktigaste integreringsarenaen i samfunnet. Det er berre fargen på skjorta som skal skil fotballspelarane. Ikkje legning, ikkje religion, ikkje noko, seier han til NRK.

Uefa har sagt at den planlagde markeringa i München var ei politisk markering mot den omstridde lova som nyleg vart vedteken i Ungarn. Den kan mellom anna forby undervisning om homofili til barn.

Tidlegare i EM har Uefa òg etterforska Tyskland for å bruke kapteinsbind i regnbogefargar.

Kampen mellom Tyskland og Ungarn startar klokka 21.

