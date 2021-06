Politimann funne skuldig i å ha forårsaka Dalian Atkinsons død

sport

Benjamin Monk brukte elektrosjokkpistol mot Atkinson i 33 sekund, meir enn seks gonger lenger enn standard prosedyre, og retten fann det òg bevist at han sparka han minst to gonger i hovudet. Den då 48 år gamle Atkinson døydde som følgje av hendinga i 2016.

Juryen i straffesaka i Birmingham rådslo i 18 timar før den einstemmig frikjende Monk frå tiltalen om forsettleg drap (murder), men fann han skuldig i grov kroppsskade med døden til følgje (manslaughter).

Ei politikvinne er tiltalt for kroppskrenking mot Atkinson. Juryen i hennar sak er ikkje ferdig med rådslaginga og samlast igjen torsdag.

Atkinson spelte i Premier League for Aston Villa og Sheffield Wednesday, og dessutan for Real Sociedad i Spania og Fenerbahçe i Tyrkia.

Politiet vart tilkalla då han i august 2016 ropte og laga bråk utanfor heimen til far sin i Telford. Monk hevda under rettssaka at han frykta for livet sitt og handla i sjølvforsvar.

Ifølgje organisasjonen Inquest er det første gong sidan 1986 at ein britisk politibetjent blir funnen skuldig i å ha forårsaka ein annans død.

