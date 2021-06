Spania vidare i fotball-EM etter leikestove og storsiger over Slovakia

sport

Spania stod nemleg med fattige to poeng og 1–1 i målskilnad før den siste og avgjerande gruppespelkampen, og måtte vinne for å ha moglegheit for avansement i EM.

Og Spania leverte varene, herja med stakkars Slovakia og vann heile 5–0. Spanjolane vart nummer to i gruppe E og skal dermed møte Kroatia i Parken måndag.

Ti minutt var spelte då Spania fekk straffe. Jakub Hromada skulle klarere ein ball då Koke akkurat rakk å komme seg inn før slovaken, som sparka ned Koke. Dommar Björn Kuipers gjekk bort til VAR-skjermen og konkluderte med straffe. Álvaro Morata sette ballen til høgre for målvakt Martin Dúbravka, som gjekk riktig veg og redda.

Etter ein halvtime fekk spanjolane den forløysande skåringa, og den kom på merkeleg vis. Pablo Sarabia skaut frå 17–18 meter og trefte tverrliggjar, og ballen gjekk høgt til vers. Med sterk sol i ansiktet slo Dubravka ballen i mål på veg nedover til 1–0 til Spania.

På overtid av den første omgangen stod det 2–0. Eit innlegg frå Gerard Moreno trefte pannebrasken til Aymeric Laporte, som stanga ballen i mål.

56 minutt var spelte då Spania auka til 3–0. Jordi Alba slo inn og fann Sarabia, som lekkert plasserte ballen via stolpen og i mål.

4–0 var eit faktum etter halvspelt 2. omgang då Ferrán Torres styrte eit innlegg i mål etter ein lekker hjørnesparkvariant, medan Juraj Kucka sette ballen i eige nett til 5–0 til Spania fire minutt seinare.

(©NPK)