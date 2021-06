Brennheit Bakenga og praktmål gav Odd 3-0-siger over Tromsø

sport

Høgdepunktet kom etter 54 minutt då Joshua Kitolano dreiv lenge med ballen før han passerte storebror Eric i Tromsø. Joshua Kitolano lét seg ikkje be to gonger og hamra ballen i krysset frå rundt 20 meter.

Etter ein sjansefattig første halvtime small det etter 32 minutt. Mushaga Bakenga kom fri inne i feltet og sette ballen i mål etter pasning frå Sander Svendsen.

Bakenga, som skåra hat trick i førre kamp mot Brann, heldt fram med å plusse på målkontoen mot gamle lagkameratar i Tromsø.

Like før pause fekk Tromsø ei enorm moglegheit, men skotet frå Daniel Berntsen gjekk over målet til Odd-målvakt Sondre Rossbach.

Bakenga var likevel ikkje ferdig for dagen. Etter 77 minutt fekk han ballen på hjørnet av sekstenmeteren og sette den hardt opp i nettaket. Det var det åttande måla hans for sesongen, og hans femte på to kampar.

Sigeren tek Odd opp på 6.-plass etter åtte kampar, medan Tromsø er på 12.-plass etter ni spelte kampar.

