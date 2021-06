Hareide reagerer på oppslag: – Ikkje meininga å gå ut mot pride

sport

Adresseavisen og Nidaros skreiv torsdag at Hareide ikkje ønskjer pride-markeringar i fotballen, og at det mellom anna gjeld regnbogefargar på hjørnesparkflagg og kapteinsbind.

– Det er heilt feil. Eg har ønskt å starte ein diskusjon om kva retningslinjer vi skal ha for rørsler og politiske markeringar i fotballen, seier Hareide til NTB og held fram:

– Eg har ikkje sagt at vi ikkje skal ha regnbogefargar på hjørnesparkflagg og kapteinsbind. Eg veit at klubben er med på det, og det har ikkje vore noko problem. Det er direkte feil å framstille det på den måten.

Hareides utsegner har fått sterke reaksjonar i sosiale medium. Kulturminister Abid Raja (V) har overfor Adressa bede Hareide om å seie unnskyld.

– I så fall må eg unnskylde for ein tittel Adresseavisen har laga. Det er i det heile inga meining å gå ut mot pride. Eg støttar det dei står for, seier Hareide.

– Ikkje hatprat

RBK-trenaren vil ta kontakt med Adresseavisen og Nidaros for å reagere på korleis han vart framstilt.

I Adresseavisen vart Hareide mellom anna sitert på dette:

– Ein bør halde idretten og fotballen heilt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måtar ein propaganda for at folk skal vere glad i kvarandre. Det er ok, men ikkje bruk idretten til det.

Utsegnene har vekt kraftige reaksjonar. Politisk kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl, skriv på Twitter at Rosenborg må svare på om dei stiller seg bak «hatpratet til Hareide».

– Det tenkjer eg ikkje på. Det er ikkje hatprat, det er snakk om ein diskusjon om retningslinjer. Eg har ikkje sendt nokon hatmeldingar til nokon, og det kjem eg ikkje til å gjere heller, seier Hareide.

Oppringt av sjefen

RBK-trenaren vart oppringt av styreleiar Ivar Koteng etter utsegnene. Koteng seier til NTB at Hareide fekk beskjed om kva som var ståstaden til klubben, men at han ikkje ville gi Hareide munnkorg.

Hareide seier at han ikkje ønskte å blande pride inn i diskusjonen, men at han meiner idretten må ta ein diskusjon om kva bodskapar, politiske som menneskerettsspørsmål, den skal fronte.

– Det slo meg då eg såg ein EM-kamp der det eine laget knelte for Black Lives Matter, medan det andre ikkje gjorde det. Så er det boikottdebatten om Qatar-VM, og det er òg eit OL i Kina snart, seier Hareide.

Vil inkludere alle

Han seier at han ut frå intervjuet han gav, vart overraska over reaksjonane som kom.

– Når eg ser overskrifta i Adresseavisen, blir eg ikkje overraska, men det var ikkje intensjonen min. Det blir blanda inn pride så det ser ut som eg er motstandar av pride, og eg er slett ikkje det, seier Hareide.

På spørsmål om det ikkje er naturleg at idretten er ein arena som fremjar inkludering av alle, uavhengig av hudfarge, legning eller kjønn, seier Hareide seg samd.

– Eg trur idretten har vore ein av dei arenaene der folk har følt seg inkludert, det har aldri vore nokon forskjell på folk her, seier Hareide.

