Uefa vrakar bortemålsregelen i alle klubbturneringar

sport

Det opplyser forbundet i ei pressemelding torsdag.

Der blir det vist til at avgjerda er teken etter tilrådingar frå Uefas klubbkomité og Uefas kvinnekomité.

Bortemålsregelen blir opplyst å bli fjerna frå alle klubbturneringar frå og med kvalifiseringa til turneringane for 2021/22-sesongen.

Dermed vil ikkje bortemålsregelen gjelde når dei norske klubbane om kort tid skal spele kvalifisering til Champions League og Europa Conference League.

Dersom laga står likt etter to kampar, blir det spelt ekstraomgangar og eventuelt straffesparkkonkurranse for å kåre ein vinnar.

På tide

Bortemålsregelen har vore omdiskutert og gjenstand for debatt i fotballmiljøet over lengre tid.

– Bortemålsregelen har vore del av Uefa-turneringane sidan han vart introdusert i 1965. Samtidig har spørsmålet om avskaffing vorte diskutert på ulike Uefa-møte dei siste åra. Sjølv om det ikkje har vore full semje, har mange trenarar, fanst og andre interessentar i fotballen stilt spørsmål ved rettferda og gitt uttrykk for at dei føretrekkjer at regelen skal avskaffast, seier Uefa-president Aleksander Ceferin.

Han meiner det no var tid for ei endring.

«Verkemåten til regelen strir no mot den opphavlege hensikta, då den faktisk gir heimelag mindre grunn til å angripe, spesielt i første kamp, fordi dei fryktar å sleppe inn eit mål som vil gi motstandarane ein avgjerande fordel, seier Ceferin.

Mindre viktig heimefordel

Han peikar vidare på at det òg er retta kritikk mot at eit heimelag må skåre to gonger i ekstraomgangane dersom bortelaget skårar først.

– Det er riktig å seie at heimefordelen i dag ikkje lenger er så viktig som den ein gong var, seier Uefa-presidenten.

Bodø/Glimt møter Legia Warszawa i meisterligakvalifiseringa i byrjinga av neste månad.

Molde møter sveitsiske Servette, medan RBK og Vålerenga skal ut mot høvesvis Gent og vinnaren av Hafnarfjördur og Sligo Rovers i kvalifiseringa til Europa Conference League.

(©NPK)