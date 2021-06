Katrine Aalerud får kapteinsansvar i «kvinnenes Tour de France»

sport

26-åringen har levert sterke resultat for Movistar i år, men enno ikkje fått køyre for eigne sjansar.

No får ho kapteinsansvar i La Course laurdag sidan lagvenninne og verdseinar Annemiek van Vleuten er ute, melder TV 2.

– Vi har eit sterkt lag her og har ikkje diskutert taktikk enno. Men det ligg an til at eg får sjansen saman med Sheyla Gutierrez. Eg håpar å vere med på leiken med dei største favorittane og ønskjer å køyre for ei topplassering, seier Aalerud til TV 2.

– På ein god dag så er eg ein outsider. Avslutninga passar meg godt. Men i og med det flatar ut på toppen så er det andre som er sterkare enn meg mot slutten, så eg må nok gjere noko tidlegare, seier Aalerud.

La Course blir arrangert av Tour de France-arrangøren, og har delvis same løype som mennene skal sykle i Tour de France seinare laurdag.

Tour de France har fått kritikk for ikkje å ha eit eige ritt for kvinnene, men har varsla at det kan skje endringar neste år.

