Ny studie: Koronaåret gav ingen skadebonanza i norsk fotball

Ein ny studie gjennomført blant klubbane på øvste nivå i norsk fotball, konkluderer med at den koronaprega 2020-sesongen ikkje førte med seg større skadeproblem enn normalt.

– Det var ingen fleire skadar. Skadefrekvensen var den same, seier Torstein Dalen-Lorentsen til NTB.

Han er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforsking på Noregs idrettshøgskule og står bak studien som no er klar. Dalen-Lorentsen har sett nærare på skadeomfanget i åtte av dei 13 klubbane som var i Eliteserien både i 2019- og 2020-sesongen.

Konklusjonen er at spådommane om ekstra skadetrøbbel som følgje av koronatilpassingane som måtte gjerast, ikkje slo til.

– Vi hadde nok trudd at det kanskje skulle vere fleire skadar (i 2020), men samtidig er vi ikkje veldig overraska over at det ikkje var det, seier Dalen-Lorentsen.

Gode tiltak

Han understrekar at studien ikkje har hatt som mål å forklare årsakene til at ekstrabelastninga spelarane vart påførte i 2020 ikkje resulterte i fleire skadar.

– Men skal vi prøve å spekulere litt, trur vi ekstra byte, det at ein hadde ein lang pre-season og treningskampar heilt opp mot seriestart, og dessutan at klubbane verka godt førebudde på situasjon og var flinke til å rullere, er grunnen, seier stipendiaten.

Både i norsk og internasjonal fotball har det under viruspandemien vore opna for at laga kan gjere fem byte undervegs i kampane. Det er to fleire enn normalt.

Argumentet har vore at dei ekstra byta vil gjere det lettare å fordele kampbelastninga på fleire i spelarstallen.

Uheldige enkelttilfelle

I tysk Bundesliga gjorde talet på skadar eit hopp etter at fotballen starta opp igjen etter korona-nedstenginga.

– Tyskarane melde tidleg om kraftig auke i skadar, men dei sette veldig brått i gang. I Noreg fekk vi derimot ei veldig lang og dermed varsam opplading. Det kan forklare at sjølv eit tett kampprogram ikkje fekk skadelege konsekvensar, seier Dalen-Lorentsen.

2020-utgåva av Eliteserien vart sparka i gang 16. juni, fleire månader etter planlagd oppstart.

Trass stabile skadetal peikar Dalen-Lorentsen på ugunstige enkeltsituasjonar som oppstod førre sesong. Eitt døme er Odds serieavslutning, der skiensklubben måtte spele fem kampar på berre 13 dagar som følgje av ein karantenesituasjon.

– Slike ekstra tette oppsett bør uansett blir unngått, seier han.

Førebels finst det få eller ingen liknande studiar. Mange europeiske ligaer avslutta først nyleg 2019/20-sesongen.

