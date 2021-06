sport

Forfallet til den regjerande meisteren vart offentleggjort av arrangøren fredag.

– Leggskaden har ikkje vorte heilt bra igjen, seier verdstrearen.

Fjorårets turnering vart avlyst. I 2019 gjekk Halep til topps.

– Eg gav alt eg kunne for å bli klar for å spele etter å ha fått så gode minne for to år sidan. Eg hadde gledd meg til å komme tilbake på dei nydelege banen som regjerande meister, seier ho.

Turneringa startar neste veke.

