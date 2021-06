Skiskyttarforbundet frikjenner krins etter varslingssak

sport

Forbundet viser i ei pressemelding til at advokatfirmaet Kleven & Kristensen har behandla varslingssaka mot Oppland skiskyttarkrins. Det vart varsla om inhabilitet i utbetaling av støtte til eit privatlag i krinsen.

Konklusjonen er at krinsen har fordelt støtta i samsvar med vilkåra, at det ikkje var inhabilitet og at pengane har vorte brukt på det som var meininga med støtta.

Samtidig meiner granskarane at Norges Skiskytterforbund burde ha gitt klarare føringar for særkretsane si fordeling av pengar, og ha hatt betre prosedyrar for godkjenning av team-avtalar.

Skiskyttarpresident Arne Horten varslar at forbundet vil jobbe med dette.

– Vi meiner at saka har vorte grundig gjennomgått i løpet av prosessen og at nødvendige fakta har komme på bordet, seier Horten.

(©NPK)