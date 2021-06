Statistikken som gir håp til eit Brann i krise

sport

Branns horrible sesongstart har gjort at klubben er på jumboplass etter ti spelte kampar. Etter 0-1-nederlaget for Haugesund har Kåre Ingebrigtsens menn berre fire poeng. Det er tre poeng opp til trygg plass, men dei tre laga føre dei på tabellen har tre kampar mindre spelt.

Den tøffe sesongen starta med seks strake tap mot antekne topplag før Strømsgodset vart slått 3-0, Branns einaste siger til no.

I år 2000 hadde Start berre to poeng etter ti serierundar og hamna til slutt nest sist og rykte ned. Desse ni sesongane skjedde det berre to gonger at laget som var på jumboplass på same tidspunkt, rykt direkte ned.

Berre halvparten av gongene har det altså enda med nedrykksplass for laget som har vore i same situasjon som Brann er no sidan år 2000. Statistikken gir Ingebrigtsen ein sjanse, men ikkje om ein berre ser på dei fem siste sesongane. Då har alle laga i Branns situasjon rykt ned.

Rutinert trenar

Brann-trenar Kåre Ingebrigtsen meiner han framleis er rette mannen til å snu resultata, men han veit ikkje om han får moglegheita:

– Som fotballtrenar veit du aldri. Ein trenar berre til ein får beskjed om at du ikkje skal gjere det meir. Det har eg vore med på andre plassar. Om Brann finn ein dei trur kan klare ein revolusjon på ei veke, må dei jaggu hente han. Eg trur ikkje det er andre som kan gjere det, sa han til Bergens Tidende.

Branns styreleiar Birger Grevstad jr. ville torsdag kveld ikkje seie noko om korleis han vurderer trenarsituasjonen.

– For å seie det sånn: Eg må la inntrykka søkke inn. Eg har ikkje noko klokt å seie i dag, sa han til BT.

Fem år på rad

Det største hoppet som er gjort på denne sida av tusenåret på denne statistikken, er Moldes enorme opphenting under Ole Gunnar Solskjær i 2013. Dei blåkledde var sist med berre seks poeng etter ti kampar, men hamna på 6.-plass.

Dei siste fem åra har det enda med nedrykk for laget som har vore på sisteplass ti rundar ut i sesongen. Sidan omlegginga til 16 lag i 2009 har det skjedd sju gonger.

I 2007 klarte Odd å kare seg opp på kvalifiseringsplass etter å ha vore sist etter ti rundar, men rykt til slutt ned etter tap for Bodø/Glimt.

Ingebrigtsens neste moglegheit til å få ein etterlengta siger er onsdag borte mot Lillestrøm.

