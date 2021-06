Ventura klatrar på listene etter brukbar andrerunde

sport

Ventura opna med par på hol ti, elleve og 12, før det vart birdie på hol 13. Så vart det par på seks strake hol, før han bokførte ein ny birdie på hol to.

Deretter følgde par på hol tre og fire, før det vart ein lei bogey på hol fire. Han følgde opp med par på hol seks, sju, åtte og ni.

Totalt er han to slag under par, etter å ha gått eitt slag under par torsdag og eitt slag under par fredag.

Evigunge Bubba Watson (61 på verdsrankinga), som har vunne tolv PGA-turneringar tidlegare, leier. Han er åtte slag under par.

(©NPK)