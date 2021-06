Den fysiske trenaren til Brann sjukmeld

sport

Det opplyser eliteserieklubben på nettsidene sine måndag.

– Det har vore mykje over ein lengre periode, og no har kroppen sagt stopp. Eg veit det er dårleg timing, men eg veit at laget vil bli tekne godt vare på og at arbeidsoppgåvene mine vil bli godt dekte, seier Torres i ei fråsegn.

– No må eg fokusere på meg sjølv og komme sterkare tilbake. Derfor har eg vorte sjukmeld i nokre veker, og eg har fått lov til å reise heim for å treffe familien min på Mallorca. Dei har eg ikkje sett på halvtanna år, legg han til.

Brann slit i botnen av eliteserietabellen. Fire poeng på ti kampar er fasiten så langt.

