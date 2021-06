Svenske ny Arsenal-trenar

sport

Eidevall tok det svenske laget til kvartfinale i Meisterligaen sist sesong. Han trena òg laget frå 2012 til 2014, og vann den svenske ligaen i både 2013 og 2014. I 2013 vart han òg kåra til årets trenar i Sverige.

Eidevall har òg vore assistenttrenar for Lyngby i Danmark med noverande Jack Majgaard Jensen som hovudtrenar, og for Helsingborg med Henrik «Henke» Larsson som hovudtrenar.

No er Eidevall klar for den engelske storklubben. Laget enda på 3.-plass i Premier League sist sesong, berre bak Chelsea og Manchester City.

– Det er ei ære å bli trenar for Arsenal. Klubben har ei rik historie, dei er ein suksessrik klubb. Det er veldig viktig at vi vinn og vi skal vere ambisiøse med det, men det er endå viktigare at vi står for verdiane i klubben og forsvarer klubbemblemet kvar dag. Eg kan ikkje vente med å gjere det med Arsenal, seier han til nettsidene til klubben.

Han er òg utdanna jurist frå Lunds universitet.

(©NPK)