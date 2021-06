Arvesen tek kritiserte Tour-toppar i forsvar: – Fleire ryttarar manglar ferdigheiter på sykkelen

sport

I kjølvatnet av måndagens Tour de France etappe, der ei rekkje store stjerner fekk eit ublidt møte med asfalten, har kritikken hagla mot Tour-leiinga og løpsdirektør Thierry Gouvenou.

Særleg har det vore diskusjonar rundt den mykje omtalte trekilometerregelen, som enkelt sagt betyr at tidstap etter passering tre kilometer frå mål ikkje får innverknad på samandraget.

Samanlagtryttarane – og deira høvesvis lag – vil dermed ikkje delta i krigen om posisjonar mot slutten av etappane.

Både ryttarar og sportsdirektørar har uttrykt eit ønske om å utvide regelen til åtte kilometer. Berre tull, meiner Kurt Asle Arvesen.

– Det er eit sykkelritt og då må ein vurdere: Skal eg risikere å tape 25 sekund i samandraget i dag, eller skal eg risikere å velte, seier han til NTB.

– Du kan sjølvsagt diskutere å ta tida tidlegare, men eg synest det er feil. Dette er Tour de France, tida burde gå frå null kilometer og til mål. Kampen om posisjonar er ein del av gamet, held den tidlegare toppsyklisten som no er sportsdirektør i det norske sykkellaget Uno-X fram.

Arvesen meir enn antydar òg at treningsperioden mange av sykkelstjernene legg inn før Tour de France resulterer i at dei mistar verdifull trening på det å sitje i større felt i høg fart. Det aukar faren for velt.

Den tidlegare norske proffsyklisten viser mellom anna til at sammenlagtkanona Primoz Roglic ikkje hadde starta på to månader då han kom til årets Tour. Måndag rauk han i bakken.

– Mange dreg til Tenerife og trenar i høgda i månadsvis, og mistar totalt kjensla med det å sitje i felt. Fleire av dei veltane som skjedde i går var definitivt deira eiga skuld. Geraint Thomas køyrer over ein liten fartsdump, klarer ikkje å halde i styret, og dreg med seg andre ryttarar, seier Arvesen til NTB.

Samansett

Arvesen meiner samtidig risiko-spørsmålet i sykkelsporten er svært samansett og seier ryttarane må ta sin del av skulda.

– Det er ikkje enkelt å arrangere ritt og få det heilt risikofritt. Arrangøren kan kanskje sjå på noko, eksempelvis å ha den siste kilometeren inn mot mål heilt rett. Men utover det, så er risiko ein del av sporten. Vi velta den gongen eg køyrde òg, avsluttar han.

Ein bråte av sykkelsportens aller største stjerner måtte i bakken på den dramatiske etappen med målgang i Pontivy måndag: Peter Sagan, Primoz Roglic, Caleb Ewan og Geraint Thomas.

For Ewans del enda det brutale møtet med den franske asfalten i knekt kragebein. Han måtte bryte rittet.

Dramatikken fekk mellom anna teamsjefen i det franske sykkellaget Groupama-FDJ, Marc Madiot, til å sjå raudt.

– Dette er ikkje sykling lenger. Vi kan ikkje halde fram slik, vi må endre ting, anten det gjeld utstyr, trening eller radiokommunikasjonen. Vi må endre oss, ting går ikkje bra. Viss vi ikkje gjer det, får vi dødsfall. Det er ikkje sporten vår verdig. Eg har ikkje lyst til å komme med nyheiter som dette til familiar, sa han til fransk TV.

(©NPK)