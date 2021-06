Federer sleit seg vidare i Wimbledon

sport

Federer er den som har vunne turneringa flest gonger (8), og han har delteke heile 21 gonger. Sveitsaren debuterte i 1999 og vann turneringa fem år på rad frå 2003 til 2007.

I den første runden mot Adrian Mannarino vart det kanskje litt meir spennande enn veteranen hadde sett for seg. Franskmannen er rangert som nummer 41 i single.

Federer vann det første settet før Mannarino overraska og tok med seg dei to neste.

– Eg følte at eg måtte justere spelet mitt meir enn han. All ære til han, sa Federer om motstandaren.

Det sette Federer under press, men han responderte ved å heve seg i det fjerde settet som han til slutt vann 6–2.

Mannarino gjekk ned for teljing halvvegs ut i sett nummer fire, og gav seg etter at det vart klart at Federer tvinga fram eit femte sett.

– Eg fann ein fin rytme på linja, sa Federer etter sigeren.

Det betyr at Federer er klar for runde to, der møter han anten Richard Gasquet eller Yuichi Sugita.

