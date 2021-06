Lagkamerat Mørkøv etter Cavendish-siger: – Han er ein av dei aller beste

sport

Ein gråtande Mark Cavendish takka lagkameratar i målområdet etter monsterspurten som sikra han sigeren på dagens etappe.

TV-bileta viste klemmar og tårar blant lagkameratar.

– Så mange folk hadde ikkje trua på meg, men desse gjer det, sa Cavendish om lagkameratane.

Danske Michael Mørkøv trudde han ville sjå vanten sin superspurtar Sam Bennett kjempe om etappesigrar i årets ritt.

Han hyllar Cavendish, som 36 år gammal noterte den første etappesigeren sin i Touren på fem år.

– Det er kanskje eitt av dei beste comebacka vi har sett i nyare tid, seier Mørkøv.

Mørkøv viser til at Cavendish på starten av året stod utan kontrakt, men at han kom inn i laget der han betalte si eiga lønn.

Cavendish kom med i Tour de France-troppen i siste liten etter at nemnde Bennett pådrog seg ein skade like før rittet.

Mot rekord

Om spurteigenskapane til Cavendish har Mørkøv berre gode ting å seie.

– Cavendish er nok ein av dei beste spurtarane som nokon gong har vore i sykkelsporten, seier dansken om veteranen som no manglar tre etappesigrar for å tangere Tour de France-rekorden til Eddy Merckx.

Mørkøv fortel at Cavendish tidlegare har snakka om å ta den rekorden.

– Han sa til meg for eit par år sidan at han berre trong eitt Tour de France til for å tangere han. Det lo dei fleste av, seier han og legg til:

– Men eg vil påstå at han er den hurtigaste i feltet akkurat no, så kvifor skulle ikkje det vere mogleg?

(©NPK)