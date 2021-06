Mbappé ber om unnskyldning etter straffemissen: – Eg mislykkast

sport

Mbappé tok den femte og avgjerande straffa i åttedelsfinalen etter at alle dei ni spelarane før han hadde skåra. Forsøket frå den franske superstjerna vart redda av den sveitsiske målvakta Yann Sommer og verdsmeistrane frå 2018 var dermed ute av EM.

Mbappé beklagar for missen på Instagram-kontoen sin.

– Eg beklagar for straffesparket. Eg ønskte å hjelpe laget, men mislykkast. Eg veit at fansen har vorte skuffa, men eg vil framleis takke dykk for støtta og for at de alltid har trudd på oss, skriv Mbappé.

Stjernespissen skåra ikkje eit einaste mål i turneringa, der Frankrike kanskje var den største favoritten til å vinne. Laget burde likevel ha slått ut Sveits, etter å ha leia 3–1 med ti minutt igjen av ordinær tid.

I staden for kunne Sveits juble for avansement til kvartfinalen mot Spania. Mbappé tok seg òg tid til å gratulere sveitsarane på Instagram.

– Gratulerer og lykke til vidare Sveits, avslutta han.

(©NPK)