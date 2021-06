Sjakk: Carlsen mot semifinale

sport

Den norske verdsmeisteren innleidde kvartfinalen mot amerikanske Wesley So med kvite brikker. Magnus Carlsen gjekk sigrande ut av partiet, som like gjerne kunne bikka begge vegar. Avgjerda på partiet kom i det 32. trekket. Amerikanaren flytta løparen tilbake, noko som skulle vise seg å vere ein kjempetabbe. So gav opp partiet umiddelbart.

So slo tilbake

I andre partiet av kvartfinalen var det derimot So sin tur til å juble med kvite brikker.

Den filippinsk-fødde amerikanaren opparbeidde seg ein tidleg fordel på brettet og såg seg aldri tilbake. Den norske verdsmeisteren vart regelrett utmanøvrert av amerikanaren, og måtte til slutt heise det kvite flagget etter 46 trekk.

God avslutning

Parti nummer tre stod lenge og vippa, men eit spektakulært tårn-angrep etter 35 trekk skulle vise seg å vere umogleg å demme opp for amerikanaren. Dermed var det verdsmeisteren som stakk av med fordelen før det siste og avgjerande partiet for kvelden.

I det siste partiet var dermed So avhengig av å vinne for å ikkje komme under etter første dag. Det klarte han ikkje og partiet enda med remis.

Det betyr at Carlsen leier etter kvartfinalens første dag. Dei to speler fire nye parti om sigeren og semifinaleplass onsdag. Der må amerikanaren vinne om han skal tvinge kvartfinalen til omspel i lynsjakk.

