Sky Sports: Crystal Palace samd med Vieira om managerjobben

Den britiske TV-giganten hevdar å kjenne til at det er semje om ein kontrakt for Vieira. Inga avtale skal så langt vere signert, men det blir venta at Vieira blir presentert i løpet av kort tid.

Crystal Palace-spelarane møtast til treningsoppstart føre den nye sesongen kommande måndag. Då håpar klubbleiinga å ha den nye manageren klar.

Roy Hodgson gav seg som manager i London-klubben etter førre sesong. I etterkant har Palace-leiinga jobba mot fleire moglege erstattarar.

Ifølgje britiske medium skal Erling Braut Haalands tidlegare sjef i Borussia Dortmund, Lucien Favre, ha vore samd med klubben om ein avtale nyleg. Sveitsaren skal likevel ha trekt seg i siste sekund.

Patrick Vieira har tidlegare trena den franske klubben Nice og amerikanske New York City FC. Som speler var han mellom anna i Arsenal og Manchester City.

