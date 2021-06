Carlsen sleit seg til semifinale etter omspel mot So

sport

Carlsen gjekk sigrande ut av duellen på opningsdagen og måtte berre unngå tap på dag to av kvartfinalen for å gå vidare til semifinale.

Den norske verdsmeisteren fekk ein best mogleg start, då han vann med svarte brikker i det første partiet. Carlsen sette So under eit veldig press og sikra til slutt ein draumestart på dagen.

Dermed trong Carlsen berre to remis på dei tre siste partia for å ta seg vidare til semifinale. Det skulle ikkje bli så enkelt som ein først kunne tru.

For etter ein enkel remis med kvite brikker i det andre partiet, røyk nordmannen på to strake tap. Carlsen fekk dermed den vanskelege oppgåva med å omstille seg etter nedturen og ta seg vidare med lynsjakk i omspelet.

Endå ein gong opna Carlsen med siger med kvite brikker og igjen handla det om å sikre minst remis for å gå vidare. Denne gongen skulle det lykkast for Carlsen, som spelte remis og er klar for semifinale mot Levon Aronian.

